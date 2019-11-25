新竹縣消防局推出「2020年形象宣導月曆」，17位猛男和1名嬌娃擔任月曆主角。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局推出「2020年形象宣導月曆」， 唯一女生是竹東分隊賴妍宇，她是跆拳道4段的高手。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局睽違3年，再次推出「2020年形象宣導月曆」，25日在新埔消防分隊舉辨記者會，17位猛男和1名嬌娃表演戰舞後大秀健美身材，讓與會女士驚聲尖叫，爭相拍照。縣長楊文科表示，5張11、12月統一發票就能兌換1份消防局月曆，發票全數贈予縣內弱勢團體，盼由小愛發揮推廣成大愛。

消防局長孫福佑說，這次集結各分隊同仁共20位其中2位是義消，自願投入公益形象宣導，進行為期3個月的集訓，由攝影師許釗滂在關西東安古橋等18個場景拍攝，包括船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、拉水帶起跑、扛大輪胎、山搜救助等畫面。

唯一女生是跆拳道4段的竹東分隊賴妍宇說，練跆拳讓她有很好的體能基礎，集訓完全不覺得累。光明分隊呂育陞體重曾高達100公斤，為徵選上月曆，靠著意志力不斷健身，竟然瘦了25公斤。

北埔分隊小隊長鄧博文說，平常就有做體能訓練，為了集訓還調整飲食訓練，希望透過月曆讓民眾更了解消防員的工作。

縣長楊文科表示，消防局3年前推出公益的「消防形象宣導月曆」，被民眾索取一空，2020版月曆有2500份，26日起民眾只要拿5張11、12月份的發票，就可以兌換1份，每人限兌換2份。

消防局的竹北、竹東、湖口、新埔及山崎等5個分隊各放置500份月曆，想兌換的民眾千萬不要錯過。

(中時 )