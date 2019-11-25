原住民族委員會25日舉辦原曙獎以及績優原住民族家庭服務中心表揚典禮。（原住民族委員會提供／何冠嫻苗栗傳真）

原住民族委員會25日舉辦「第14屆原曙獎暨108年度績優原住民族家庭服務中心表揚典禮」，並宣告，明年起專科以上社工系畢業進用的社工員，薪資調高為3萬4916元，按服務年資最高可領到4萬1899元。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表揚長期促進原住民族事務永續發展的有功團體及個人，共計32個獲獎人士及團體受獎。原民會肯定提供專業社會福利服務的社工尖兵，運用專業整合各界資源，協助原住民族家庭獲得完善的福利服務，讚為「專業的助人工作者」。

為重視原住民族社工人員勞動權益，比照衛福部的社工人員薪資同工同酬，全面調升原家中心社工員的薪資。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod指出，專科以上社工系畢業進用的社工員的薪資，明年將提升為3萬4916元，並補助社工員工作風險費及社工師執照的專業加給，強化原住民族社會安全網絡。而非社工系畢業新進用的社工員薪資也將比照一般社工員，但原民會將要求繼續修習社工學分，增進服務品質。

(中時 )