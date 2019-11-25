Wecare1221大遊行路線圖。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

「Wecare高雄」發起人尹立25日公布一名退休公教人員提供的情資，表示韓陣營將在1221遊行當天製造衝突，提醒Wecare小心。尹立強調，不同意見可在適合場域表達，希望對立方不要刻意製造衝突。尹立更直指，韓陣營選在同一天辦遊行，目的就是要製造「香蕉煎餅」類似的衝突事件。

尹立在個人臉書上公布一則Email，來信者表明自己是一名退休公教人員，認為韓陣營在12月21日當天舉辦的大遊行，潛在的動機是製造和Wecare大遊行的衝突、甚至是暴力行為，藉以模糊霸韓焦點，並減損霸韓的正當性，同時提高韓國瑜的聲勢。

來信者也提醒Wecare要小心防範，呼籲罷韓支持者保持理性、勿掉入對方製造的衝突陷阱。文末還強調自己不是高雄市民，但支持罷免行動，希望成功。

尹力強調，12月21日當天，高雄市的公共交通運輸場域勢必會發生雙方支持者狹路相逢的狀況，屆時又將是國旗裝與罷韓標語壁壘分明的情況。今年7月韓國瑜刻意推辦「高雄觀光日」就爆發了「香蕉煎餅」衝突事件，尹立不解為何韓陣營刻意要選在同一天、與罷韓遊行強碰，推升衝突風險。

尹立強調，若發生任何衝突，對霸韓、挺韓兩方都是致命傷。2018年的Wecare八萬人大遊行順利、平和落幕，今年主辦單位仍希望和平、理性的透過遊行表達訴求。

據了解，Ｗecare大遊行目前僅取得「遊行」資格，「集會」資格因未取得高市文化中心與駁二藝術特區場地許可，屆時主辦單位將採「自然集結」方式或另覓合適集結地點，遊行路線將不會改變。

(中時 )