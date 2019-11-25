新北是動物之家貓認養數連3年超越狗。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

狗向來是寵物飼養最大宗。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

狗向來是寵物飼養最大宗，過去流浪動物認養數量，汪汪也大勝喵星人，不過新北市動物之家貓狗的收容及認養數量從2017年首度出現黃金交叉，到今年更是連3年出現數量上貓勝狗的情形，凸顯愛貓人士增加，有朝一日新北「貓奴」說不定會多過「狗僕」。

新北市動保處統計資料顯示，新北市流浪貓與狗的收容數及認養數量皆逐年減少，2015年狗的認養數為5022隻，之後逐年遞減，今年10月為止，認養數為2371隻，而流浪貓認養數也從2015年的4033隻逐年減少，今年10月為止，認養數為3164隻。

特別的是，貓狗認養數量在2017年首度出現黃金交叉，該年貓認養數以3664隻首度微幅超前狗認養數3541隻，此後兩者差距逐漸擴大。

新北市動保處長陳淵泉表示，新北市推動生命教育及流浪貓狗絕育，流浪貓狗收容數量逐年減少，進而讓認養量縮減，在多方宣導下，貓狗認養率也有明顯提升，2015年認養率狗81.69％、貓90.34％，去年貓狗認養率皆已達94％。

陳淵泉說，這2年明顯發現愛貓人士增加，主因是貓乖巧、安靜、體型也較小，符合現代人居住空間較小、陪伴寵物時間較少的需求，狗的認養數則降低較多。

陳淵泉強調，不管愛貓或愛狗，認養寵物就是一份責任，希望飼主能付出愛心，堅持不棄養，動保處也提供優惠價格的狂犬病疫苗，並不定期配合活動推出免費狂犬病疫苗，提醒飼主務必讓愛貓愛犬施打，認養及疫苗施打相關資訊也可上新北市動保處網頁查詢。

狗向來是寵物飼養最大宗。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

(中時 )