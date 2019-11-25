15歲即出道、有「小李玟」美稱的實力派歌手陳予新，在演藝圈的發展，多次因生涯規劃而有所中斷，直到在美國完成大學學業後，才終於能放手追夢，她今年7月有了全新的出發，簽約新經紀公司、成了藝人唐從聖的師妹，而向來擅長也專注歌唱的陳予新，給自己找了個人生全新挑戰，甄選上愛樂劇工廠2019音樂劇《很愛．很愛你》，如今正如火如荼準備中，讓人好期待。

陳予新為即將推出的音樂劇排練。(陳予新提供)

陳予新今年成了唐從聖師妹，經紀人米雪表示除了她的歌唱實力外，也對她的外語能力及表現力有信心，因此希望她未來能多元發展，日前陳予新已跟唐從聖合作過商演主持，成果頗受好評，同時還是知名美妝節目《女人我最大》的熟面孔，而在此之前，陳予新已給自己找了個至今沒嘗試過的挑戰，將演出音樂劇《很愛‧很愛你》，經紀人自豪表示，這是她靠著自己的力量甄選上的，證明本身的實力獲得舞台劇業界肯定，目前陳予新正積極參予排練，將在12月14、15日正式登台。

陳予新在《很愛‧很愛你》中，將展現唱、跳、演三種表演。(陳予新提供)

《很愛‧很愛你》是以溫馨家庭為主題的音樂劇，核心角色雖是「高太太」，然劇情是繞著高家人打轉，而陳予新飾演在高家附近打工、曾去過韓國當練習生的女店員，跟高家懷抱星夢的兒子有許多對手戲，兩人的互動是核心劇情之一，陳予新透露在劇中需要邊演邊唱跳，唱跳對歌手出身的她不成問題，演技部分對她來說是比較費勁的，所幸同戲的資深演員們非常親切友好，會溫暖地帶著她排練，雖然彼此是工作夥伴，但相處起來猶如家人一般，消除她的不安，也對於這個「音樂劇初體驗」更有自信，迫不及待正式演出的到來，想將自己全新的一面，展現給觀眾瞧瞧。

(中時電子報)