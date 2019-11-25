108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽今天在輔仁大學中美堂開戰，上季冠軍健行科大第一場比賽就宣告尋求連霸的氣勢，110比43痛宰本季從二級升上一級宏國德霖科技大學，跨出了好的第一步。

高中畢業後在家人支持下赴美挑戰旅外籃球夢的「前南湖雙槍」簡廷兆，今年選擇回台繼續籃球路，成為健行新生力軍，今天先發上場17分鐘小試身手，貢獻7分、5籃板，對於加入健行的期許，他說：「能幫助球隊多少就盡量幫，不管教練給我什麼樣的任務我都全力配合，籃球生涯至今還沒打過冠軍賽，最好就是高中和當時隊友周桂羽一起幫南湖打下HBL隊史最佳季軍，希望可以一圓冠軍夢。」

簡廷兆2017年到美國西雅圖社區大學貝爾維尤學院（Bellevue College）就讀，由於學費、生活費高昂，和家人討論過後，決定結束兩年課程後回到台灣，他補充：「其實要回台灣前也仍尋找國外其他機會，也跟譚傑龍所屬的加拿大英屬哥倫比亞大學接觸過，不過最後還是返台。」

分享美國生活甘苦談，簡廷兆表示第一年很難熬，因為語言、文化不同，很難和其他國家學生聊得來，感覺非常孤單，不過第2年就比較適應，比較美國大學和台灣UBA風格，他表示：「美國那邊進攻時間有30秒，節奏比較慢，台灣這邊只有24秒，節奏快很多，我一開始回來時體能真的跟不太上，經過這幾個月磨合，逐漸抓到感覺。」

由於學分承認問題，簡廷兆在健行科大從大一讀起，健行教頭劉孟竹指出，簡廷兆的加入，補上了上季冠軍賽MVP林冠均離隊後的得分後衛空缺，劉孟竹補充：「廷兆是很成熟的球員，不論進攻和防守都努力融入健行的風格，只要跟他溝通，就會很快調整過來，增加了球隊衛冕的本錢。」

劉孟竹並說，現在才第一階段預賽，說連霸還言之過早，就一場一場做好該做的事，先以搶進8強為目標。

(中時電子報)