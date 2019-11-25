香港在經歷5個月「反送中」抗爭後，全球關注此次帶有特殊涵義的香港區議會選舉結果，各國權威媒體，如英國BBC、美國紐約時報、華爾街日報、德國之聲等無不時刻關注選舉情勢。

香港區議會選舉點票約在25日12：45分完成，民主牌一舉摘下385議席，大勝建制派的59席。

BBC中文網址出，泛民主派在這次選舉中，在全香港18個區議會大多取得過半數議席，泛民議員預料可以在這些議會成為主席。該報分析也預期他們會全數控制負責選舉香港特首的選舉委員會預留給區議員的117席，將成為這個有1,200名成員的委員會其中一個具影響力的組群。

美國紐約時報認為，在日益加劇的暴力抗議活動令城市陷入分裂的背景下，這次競選有了超乎尋常的意義。「它將是對抗議活動的首次考驗，看結果是導致數百萬人走上街頭的公憤轉化為實際的投票，還是民眾已經厭倦了擾亂交通、迫使學校和商舖關閉的公民不服從行動。 」

德國之聲在題為「港區議會選舉：不是公投勝似公投」的報導中指出，這場一人一票的選舉被普遍視作反映民心向背的晴雨表。許多媒體亦將其形容為對「反送中」抗議活動進行的公投。

報導引述分析人士認為，本次選舉只具有像徵意義，因為區議會並不具備真正意義上的政治權力。區議會既不能制訂法規，更不能由政治決策能力，而只能對香港政府在改善各區民生質量等問題上提供建議。然而，區議員有資格參選香港立法會選舉的「超級區議會」議席。區議員也可經過互選代表，成為選舉委員會成員，有權提名及投票選出香港特區行政長官。

(工商 )