國民黨副總統參選人張善政今天指控蔡總統抄襲其生育政策。行政院政務委員林萬億下午澄清。相關政策是蔡總統審慎評估後，在預算可行下決定擴大辦理，絕對不是張善政所指模仿誰抄襲誰，而是行政院前後任院長都一直努力在推。林萬億並質疑，韓陣營推出570億元的「0-6歲國家幫忙養」政策，預算「太少了」。

林萬億說，2017年底前行政院長賴清德指示教育部及衛福部規劃提升生育相關政策，賴在5月16日正式公布少子女化政策計畫，並在去年8月非6都推動，今年8月全國實施，其中最重要的就是0-2歲全面照顧，蔡總統以此基礎，最近審慎評估，發現在預算可行下決定擴大辦理，現在是擴大辦理，不是模仿及抄襲。

林萬億並指，以現在少子化政策需533億元為例，每個兒童政府要分攤6.5萬元，韓陣營推出的570億元「太少了」，韓陣營說明年520開始，生的人才算，那行政院已推動533億元的部分要怎麼辦？是不能領了要推翻嗎？公私立幼兒園保母及托嬰中心已在跟政府簽約要暫停嗎，這些都表示國政顧問團沒有把這些理清楚，對那些家長及跟政府合作的機構是不公平的。韓陣營國政顧問團說到最後一年才增加570億元，現在就已經533億元了，這筆預算到底是怎麼算來的。

林萬億，蔡總統「0-6歲國家一起養」政策，預算在4年內提高到1000億元以內，其中在育兒津貼方面，孩子自己帶或送私托（幼）每人每月2,500元倍增到5,000元；4年內達成0-4歲育兒津貼向上延伸至0-6歲未滿都可以領。第2名子女即加發1千元。生越多、補越多。

在托育公共化部分，0-2歲公共化托嬰已從2017年的3,668人提高到目前的7145人，未來4年將增加到17556人。2-6歲公共化幼兒園從2017年起增加951班，增加收2萬5000人，到目前可收2萬9570人，未來4年再增加到26萬9000人。月費再降1千元。

此外，今年8月推出準公共機制，準公共保母照顧目前已有4萬2666人，未來4年增加到4萬4532人。每人每月補助從6,000元提高到7000元。第2名子女即多補助1千元。準公共托嬰照顧從目前2萬6033人，未來4年增加到4萬5330人。每人每月補助從6,000元提高到7000元。第2名子女即多補助1千元。而準公共幼兒園從目前的11萬707人，未來4年增加到26萬1000人。每人每月月費從4500降到3500元。第2名子女即再降1千元。林萬億說，相關政策將在4年內落實，等預算提高至近千億時，政府差不多每分擔每位兒童近10萬元照顧費用。

(中時 )