繼昨天謠傳「共諜案」王立強是綠委王定宇的親戚後，網路今天又有人拿出合照，指民進黨副秘書長林飛帆跟王立強是朋友， 林飛帆今天在臉書澄清「太扯了！」他說，照片中的人是前香港立法會議員姚松炎的助理，叫做李志榮！

林飛帆表示，繼昨天有人造謠「共諜案」王立強是王定宇委員的親戚後，今天又有人把多年前他跟王丹老師和從香港來訪的朋友的合照拿出來，造謠當時來訪一位香港朋友就是那位投澳「共諜」。

他說，我們這張合照，說起來也算蠻有名的，在「造謠圈」裡面，一開始是被講成台獨港獨合流。也不管我們這些香港朋友當時有多少不同的主張。不過，這也沒關係，我們本來就知道我們這樣的組合，一定就會有人這麼扭曲。

後來又被造謠成是民進黨介入反送中的證據，但也沒關係， 林飛帆表示，「畢竟當年我都還沒有加入民進黨就有人認為我是。我只是覺得說台灣介入反送中，根本是低估香港人民的力量。看看昨天香港區議會選舉就知道！」

但是，他說，這次這個造謠，就太扯了！圖中被用紅色字標註「王立強」的，根本不是什麼「王立強」，他既不姓王，也不是王定宇的親戚，更不是王丹的親戚，而是我們的一位朋友，前香港立法會議員姚松炎老師的助理，叫做李志榮！「基本事實都可以扭曲，對於這種胡亂造謠，我們不會再姑息！」

(中時 )