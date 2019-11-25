淡江大學運輸管理系教授張勝雄辭去審查會委員的消息傳出後，22日被交通部長林佳龍抨擊「少數委員決定國家政策」，張勝雄24日上午10時許在個人臉書張貼連署，希望推動交通建設審查法制化。截至25日下午2時許，不到30小時已有840人連署。張勝雄表示，發起連署只是想讓交通部知道，很多人不敢講真話，更希望破除拿軌道建設能買到選票的觀念。

張勝雄統計，屬於運輸界等大學教授，有48人連署，涵蓋台大、交大、逢甲、成大、淡江、海洋大學、中華大學所有公私立有運輸科系的老師，這些學者都可能被聘為評審；專業人士則是顧問公司、運輸業諸如客運業、高鐵等，有些人具名，有些人不具名，但也有227人；再來是政府部門，諸如北捷、台鐵等，原本預期很多人不敢填，怕會有資訊外洩情況，所以填寫服務單位或代號，結果也有163人，大概佔2成；其他則有402人。

張勝雄表示，有些政府人員會在其他管道提出他們面臨的困境，因公務人員依法行政，有長官要求，確實不知該如何克服而覺得為難，而且大家在網路上發表真實的聲音仍有顧忌，就可以了解為什麼在會議場合上，無法明目張膽說NO，「不知道那隱藏的壓力在哪裡，他們都很希望我講話」，講話比較委婉，比較不太會大聲罵人，讓決策者誤判，這是政府高層第一個需要理解的。

「備妥子彈，隨時因應」張勝雄說，連署可能今明兩天就會結束，只是在想如果其他老師也在審查會，可能會有同樣反映讓很多不合理的事情攤在陽光下，是委員們的責任，才可能在社會裡形成一種壓力、逼迫政府改變，而那些不合理的事項，其實一般民眾都能理解、判斷的事，「希望他們破除拿軌道建設能買到選票的觀念」。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，支持有嚴謹的審查程序，以確保專案在財務與施政風險有更確實的控管，但學會更期待政府應與人民有更多溝通、對話，而不是只針對專家。學會以台中BRT舉例，即使前後任的局長都是交通專業，但專業也會有意見相左之處，更證明專家意見不是絕對都能符合民眾在工作與生活的期待，政府應該要更多的對話與溝通，才能做出貼近人民的交通施政作為。

(中時 )