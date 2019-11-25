好市多「半熟迷你麵包」，一包24入賣139元，換算下來每顆不到6元。（圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

好市多「半熟迷你麵包」重出江湖，依舊人氣爆棚。（圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

網友讚好市多「半熟迷你麵包」CP值高，烤後很香脆。（圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

美式大賣場Costco好市多「黑色購物節」開跑，雖然部分分店買氣不如預期，不過特價夯品70吋電視、鑽石項鍊及不沾鍋10件鍋具組還是開店沒多久就被秒殺，還有眼尖消費者發現，之前已消失一段時間的半熟麵包又「重出江湖」，明明沒有特價也被搶翻，上架沒多久就被一掃而空。

號稱全球最長的「黑色購物節」開跑，有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，先前消失一段時間的「半熟迷你麵包」竟然默默地重新上架，而且依舊人氣爆棚，明明沒有折扣，但很多人因為擔心又突然無預警缺貨，因此都一包一包地往購物車裡搬，甚至搬一堆準備帶回家囤貨。

這款半熟迷你麵包今年9月上市時就曾引起搶購，一包24入賣139元，換算下來每顆不到6元，被讚CP值超高。有網友表示，口感介於硬法和軟法之間，烤後很香脆，而且冰在冷凍庫可以保存很久，不怕吃不完。

(中時電子報)