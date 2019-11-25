美國海豹部隊戰士蓋拉格（Edward Gallagher）涉嫌割喉伊斯蘭國戰俘、和屍體拍照的司法案件已經轉變為美國總統川普與海軍之間的政治角力戰，最新進展是，決定重新調查本案的海軍部長史賓塞（Richard Spencer）昨（24）日已遭解職，他被指控私下向白宮提議解決蓋拉格案件，無法再獲得上級長官國防部長艾斯培的信任。

美國海豹部隊戰士蓋拉格涉嫌割喉戰俘、和戰俘拍照的司法戰演變成政治角力戰，因不滿處理本案方式，美國國防部長艾斯培24日解職海軍部長史賓塞。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨日宣布將海軍部長史賓塞解職。艾斯培周日在聲明稿中指出，史賓塞背著他、私下向白宮提議，恢復蓋拉格的軍銜，並且讓他以海豹部隊隊員的身份退役，此舉已違反了軍隊政策，艾斯培說，他已失去了對史賓賽的信任及信心。

整起事件起源於蓋拉格2017年駐紮伊拉克期間，被下屬指控殘忍割喉IS青少年戰俘，後續還拍照和友人炫耀，此外也包含狙殺當地無辜女學童及老人等6項指控，今年7月，美國海軍軍事法庭判決出爐，有關殺害戰俘、平民的指控全部無罪，僅和戰俘合影的罪名成立，蓋拉格被判處4個月有期徒刑，軍銜從三等士官長降為上士，薪俸及退休金跟著縮水。

不過本月中，美國總統川普突然宣布恢復蓋拉格的軍階及薪水，還讓他退役時能領全額退休金，引發外界批評此舉違反軍法，美國海軍20日又發文通知蓋拉格說，將於下月2日舉行三叉戟徽章審查委員會的聽證會，討論是否要收回他的海豹部隊徽章，亦即討論是否將他自海豹部隊除名，正式引爆川普與海軍之間的政治角力戰，川普次日發布推文痛批海軍處理事情的方式遭透了，不准他們拿走徽章。

史賓賽似乎不甩川普砲火，23日公開表示不認川普的推文為正式命令，似執意推動聽證會。匿名資深國防部官員指出，艾斯培得知史賓賽私下和白宮提議時，除了感覺無法持續信任下屬之外，也認為史賓賽的言論前後矛盾，一邊公開表示要繼續調查，另一邊又私下和白宮提議。

值得注意的是，史賓賽周日向川普遞出的辭職信中，明白指出川普正在破壞美軍良好的紀律及秩序，他說，「我無法再憑良心服從那些我認為已經違反當初在家人、國旗、信念之前宣示捍衛美國憲法的神聖誓言。」

(中時電子報)