副總統陳建仁今日出席「新海研2號及新海研3號命名交船典禮」，他指出，這次新建的海洋研究船從需求、設計到建造不假外人，完全國船國造，不僅充分展現台灣海洋研究的豐沛能量，也展現台灣具有為海洋研究量身打造新船隊的能力，期盼未來能有更多研究成果，讓台灣持續向海洋研究大國邁進。

陳建仁表示，今天是台灣海洋科學界的大日子，因為，新的海洋研究船-「新海研2號」及「新海研3號」正式命名交船，這也表示台灣的海洋研究，從此將邁入嶄新的紀元。

他指出，台灣是一個四面環海的海洋國家，得自於海洋的恩惠相當多，因此需要對海洋有深入研究，才能對海洋這樣重要的台灣命脈有所了解，讓台灣永續發展。

總統蔡英文曾多次在不同場合，表達對於海洋研究與培育海洋人才的關心。陳建仁表示，《海洋基本法》也在今年11月1日經立法院三讀通過，對於海洋，政府將會更加重視，讓民眾能知海、近海、親海，這些都需要海洋科學研究的持續投入。

海洋科學其實是典型的跨領域合作，必須包括物理、化學、大氣、地質、生物等基礎科學，而且對台灣經濟、防災及海洋產業的永續發展都不可或缺。舉例來說，這2年的颱風到了台灣附近幾乎都往北偏移，而颱風的形成與移動路徑其實與海洋息息相關，其中的科學研究就相當重要。深耕海洋的基礎研究，不僅有助於對國土環境與資源的掌握，更重要的，也與國計民生息息相關。

陳建仁認為，「工欲善其事，必先利其器」，有好的工具才能得到好的研究成果，目前服役中的海研一號、二號和三號，運作超過2、30年，對於日益繁重的海洋研究工作已經超出負荷。因此科技部向行政院提出三艘海研船的汰換工作，這次新建的海洋研究船從需求、設計到建造不假外人，完全國船國造，不僅充分展現台灣海洋研究的豐沛能量，更重要的，也展現台灣具有為海洋研究量身打造新船隊的能力。

海洋科學研究在台灣已有半世紀的根基，在科技部長期投入大量科學經費支援及許多研究人員的辛苦努力下，已經有不少豐碩的成果；期盼科技部繼續支持，讓台灣大學、台灣海洋大學及中山大學，都能把這些新海洋研究船做到最好的應用。而預算的通過一定要立法院的支持，他也期盼委員們能夠好好的來守衛海洋研究的經費。

在「新海研2號」與「新海研3號」今天交船後，加上明年還有1艘新的海洋研究船，以及國家實驗研究院已在服役中的「勵進號」，未來4艘研究船會組成堅強的海洋研究船隊，除了將可繼續國家海洋研發能量、提升探測作業技術、進行海洋資源調查與開發外，並可勘查海域可能的天然災害風險，降低可能的重大經濟損失。未來的海洋研究將不只侷限在台灣附近海域，而是要走出台灣，航向全世界。

(工商 )