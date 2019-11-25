人們口中常常說「憂鬱星期一」、「Blue Monday」，是因為周末過完，又輪到上班日的到來，得開始新的一周，這令民眾不禁憂鬱起來。但是，隨著上班族的「厭世感」愈來愈嚴重，禮拜一已不是一周最憂鬱的一天了，而是提早到「禮拜日」。

近日網友在PTT《WomenTalk》版上表示，「又是上班日…雖然知道有上班才有薪水，有薪水才能買自己喜歡的東西，但仍感到一陣憂鬱，真希望禮拜日的時間可以走快一點…」。從原PO發文的字裡行間，可以深深感受到她的無奈與憂愁，卻仍只能透過上網抒發她的失落感，在標題惆悵地寫下「每個禮拜日晚上都在憂鬱」。

近日網友在PTT《WomenTalk》版上表示，「又是上班日…雖然知道有上班才有薪水，有薪水才能買自己喜歡的東西，但仍感到一陣憂鬱，真希望禮拜日的時間可以走快一點…」。（圖／shutterstock）

網友看見原PO的憂鬱文後，紛紛感嘆時間的速度走的太快，十分贊同不用等到禮拜一，禮拜日就已夠憂鬱了！隨後打上「憂鬱+1」。伴著憂愁感發酵，產生連鎖反應，「真的好煩喔」、「有夠痛苦的，這種晚上」，更有網友直呼「憂鬱到身心俱傷」、「等待著6點鬧鐘響起，掛上微笑面具前往公司，過著接下來五天上班日QQ」實在令人哭笑不得。

有人不解，為什麼這麼多人都要憂鬱上班，難道是上班不開心？這樣為何要選擇做這個工作？其中一位網友試圖緩解，表示「想想失業沒工作的痛苦，有班可上也是一種幸福阿」。但，這不但無法阻止他們的憂鬱被緩解，反而得到更厭世的回覆，「因為上班沒有自由，做的是不想做的事」。

不過，還是有人不屑此說法，認為如果他們這樣就在哀哀叫，「那禮拜日要上班的人不就哭了」？

隨著上班族的「厭世感」愈來愈嚴重，禮拜一已不是一周最憂鬱的一天了。近日網友在PTT《WomenTalk》版上表示，「每個禮拜日晚上都在憂鬱」。（摘自PTT）

(中時電子報)