資料分析服務商科睿唯安（Clarivate Analytics）日前公布「2019年高被引學者名錄（Highly Cited Researchers）」，台灣學者有17人進榜，東海大學榮譽講座教授兼工學院院長張修嘉，以跨領域(cross field)項目獲選。東海大學校長王茂駿25日表示，張院長在科研實力表現突出，學經歷豐富，獲選高被引學者，學校與有榮焉。

科睿唯安於20日公布「2019年高被引學者名錄」，獲選學者的多篇論文在全球學術界被引用次數名在同學科中名列前1％，在全球學術界具有重要影響力。台灣學者有17人進榜，除醫療、工程學、地理科學、材料科學、數學、物理等領域，還有8人入選跨領域項目，展現台灣學術人才優異的多元主題發展及高影響的研究能力。

東海大學表示，張嘉修是東海大學榮譽講座教授兼工學院院長、奈米科技中心主任，他於1993年獲得美國加州大學爾灣分校博士學位，投入生化工程領域近30年，近年聚焦在微藻生技與工程及循環經濟研究，曾獲美國醫學暨生物工程學會會士(AIMBE Fellow)、國際生物程序學會會士 (IBA Fellow)等國內外重要學術獎項及榮譽。

東大指出，張嘉修不但擔任10餘家國際知名專業期刊的編輯、副編輯及編委，已發表超過470篇由SCI（Science citation index）所收錄的全球核心期刊論文，並擁有近50項專利，多項重要研究成果已實際應用於產業界、10餘項技術轉移案例，並輔導成立兩家新創公司。

(中時 )