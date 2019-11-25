阿里山咖啡包裝加工廠房傳出火警 16:232019/11/25 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿里山咖啡包裝工廠今日下午傳出火警，無人員受傷或受困。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里山鄉特富野社區內咖啡包裝工廠25日下午發生火警，嘉義縣消防隊獲報後，立即趕往現場灌救。消防人員到場時，發現為1樓的鐵皮廠房起火燃燒，占地約60平方公尺，所幸火勢已被撲滅，並且無人員受傷或受困。 據了解，嘉義縣消防隊於14點02分接獲達邦派出所員警通報，特富野社區有間咖啡包裝工廠發生火警，立即派出奮起湖分隊、阿里山分隊趕往現場灌救；現場消防人員表示，火勢已被撲滅，由於今日工廠沒有生產運作，故無人受傷或受困，詳細起火原因仍須調查釐清。 占地約60平方公尺的鐵皮廠房起火燃燒，詳細起火原因仍須調查釐清。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 火勢已被撲滅，無人員受傷或受困。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） (中時 ) #嘉義 #阿里山 #咖啡 #包裝 #工廠 #人員 #火警 #消防局 #受困 也許您會感興趣 推薦閱讀 跟咖啡店拚了 超商咖啡搶升級 04:102019/11/21 產業特刊 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 新竹鮮肉消防太養眼 將辦「粉絲握手會」引網暴動 14:342019/11/22 社會 日消防致贈紀念品有巧思 嘉縣消防大讚「揪甘心」 18:192019/11/22 生活 新北專責義消聯合競技 安全幸福更給力 09:512019/11/23 社會 七股海堤道路汽車悶燒 造成1死1傷 14:502019/11/23 社會 新店民宅火警 消防救出1受困女子 16:492019/11/24 社會 咖啡用自來水泡！口感竟意外更好 18:312019/11/24 生活 萬華仁濟醫院傳火警 急疏散百人無人傷 10:092019/11/25 社會 金門消防局有獎徵答 氣炸鍋等獎品等你來拿 13:162019/11/25 生活 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 疑涉王立強案 中國創新投資執行長向心夫婦遭約談 - 刑案 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 萬象 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 基隆爆「無名車」攤販前佔位擋路 知名米粉湯堅持不退縮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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