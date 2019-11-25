阿里山鄉特富野社區內咖啡包裝工廠25日下午發生火警，嘉義縣消防隊獲報後，立即趕往現場灌救。消防人員到場時，發現為1樓的鐵皮廠房起火燃燒，占地約60平方公尺，所幸火勢已被撲滅，並且無人員受傷或受困。

據了解，嘉義縣消防隊於14點02分接獲達邦派出所員警通報，特富野社區有間咖啡包裝工廠發生火警，立即派出奮起湖分隊、阿里山分隊趕往現場灌救；現場消防人員表示，火勢已被撲滅，由於今日工廠沒有生產運作，故無人受傷或受困，詳細起火原因仍須調查釐清。

占地約60平方公尺的鐵皮廠房起火燃燒，詳細起火原因仍須調查釐清。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

火勢已被撲滅，無人員受傷或受困。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

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