青年起義、挑戰難關！前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱將於29、30日在競選辦公室開辦南雁青年挑戰營，希望培育能夠在地深耕經營的年輕生力軍，結訓後將遴選優秀學員直接投入選戰工作，歡迎有志投身公共事務、認同泛藍理念的18至35歲年輕朋友報名參加。

洪秀柱表示，擔任黨主席期間，為落實「用壯育青」，曾開辦「武林計畫」，替全台50多位有意參選的青年進行培訓，最後順利在2018年的九合一大選，幫助36位青年順利當選各級民代，為黨在基層的服務上增添生力軍。

同時，在她不斷鼓勵下，2018年也是國民黨有史以來平均參選議員年紀最輕的一屆，相信集結眾人的努力，未來能一步步活化國民黨，讓黨更貼近百姓的期盼。

洪秀柱強調，此次南下看到國民黨長期在南部缺乏經營，地方上少有年輕世代的身影；由於她認為，年輕人的舞台就是國民黨的未來，所以「不用等選上、也不待未來」，決定即刻辦理營隊，培育在地年輕生力軍。

洪秀柱指出，研習營在課程安排上，除了她會與學院雙向交流並分享從政以來的各種心得外，也會透過王家貞、曾培雅、曾信凱等3位議員辦公室，規畫掃街拜票的選務課程，並邀請丁仁方教授講述「選舉理論與實務」、前農委會主委陳保基分享「中央施政與問政」經驗。

另外，還將透過分組競賽、彼此觀摩，讓學員產生熱情、動力與向心力，結訓後遴選優秀學員，直接投入接續的選戰工作，希望透過營隊的方式，拉近國民黨與南部青年的距離，更希望培育能在地深耕經營的生力軍。歡迎有志投身公共事務、認同泛藍理念的18至35歲年輕朋友參與，時間：29、30日（不留宿），地點：台南市東區中華東路二段323號洪秀柱立委競選辦公室。

(中時 )