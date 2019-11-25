澳洲媒體報導共諜王立強爆料大陸資助國民黨總統候選人韓國瑜。對此，資深媒體人趙少康就在政治談話節目表示，民進黨正因為沒什麼東西(有感政績)可以講，只好抓「匪諜」，這樣做有兩個目的。第一個「就是搞送錢，每一個人拿到錢就很高興」，第二個「就是打老共嘛這可以很有效的轉移情緒(轉移執政無能焦點)。

趙少康今在媒體《Yahoo奇摩》的談話節目《鄉民來衝康》談及，近期民進黨為甚麼要猛打「匪諜」議題？趙少康認為，從去年11月24日民進黨選輸後，民進黨做了甚麼好事？民進黨在「送錢」而已，各地方砸大錢在買票而已，正因為沒什麼東西(有感政績)可以講，只好抓「匪諜」，抓匪諜是最有效的啊！這可以很有效的轉移情緒嘛，要端政績出來，那是「乏善可陳」，幾乎沒有嘛。

趙少康強調，一直吹噓自己是「亞洲四小龍」第幾名，但卻是因為受「中美貿易大戰」影響而受益，我國的國民所得，比其他三小龍差的多了！所以民進黨基本上執政無能，第一個「就是搞送錢，每一個人拿到錢就很高興」，第二個「就是打老共嘛，民進黨緊抓國民黨親老共『親中賣台』。用這套來嚇唬人民」。近期，蔡英文甚至在造勢甚至喊出，「有沒有感覺民進黨變很多？」，大家可以去想一想。

(中時電子報)