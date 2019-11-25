「世紀台中-百年舵手」檔案展25日開幕，市府祕書長黃崇典表示，檔案工作是政府重要一環，不僅還原歷史真相，也是行政過程的記錄，該特展強調檔案與歷史的連結，展覽三大主題，呈現台中歷史沿革、行政首長由官派到民選的歷史紀錄及原市歌、原縣歌徵集過程的檔案史料，歡迎民眾一起見證施政歷史軌跡。

「世紀台中-百年舵手」檔案展開幕活動表示即日起至11月29日，每日上午8時至下午5時在台灣大道市政大樓文心樓1樓中庭展出，共有「台中行政組織的變動」、「行政首長任期

、就任、卸任」及「縣市歌徵集」三大主題，公開歷任市長就任、縣歌、市歌徵選的珍貴手稿，民眾可透過照片、文檔見證台中歷史發展。

祕書處指出，市府典藏的檔案外，還包括國史館及附屬台灣文獻館的珍貴典藏，藉由一手史料，讓民眾瞭解政府施政的樣貌及行政組織，現場還有活潑趣味的互動小遊戲，鼓勵民眾瞭解檔案保存的價值，並在填寫問卷後贈送精美小禮物，帶動檔案意識的普及。

展覽展期即日至11月29日每日上午8時至下午5時，在台灣大道市政大樓文心樓1樓中庭展出，展期結束後移至文心樓3樓廊道續展，歡迎踴躍前往參觀，見證百年大台中的歷史風華。

(中時 )