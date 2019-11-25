高市衛生局針對連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊全面禁菸，25日宣導大誓師，12月將正式開罰。（柯宗緯攝）

高市衛生局9月起公告連鎖便利商店、咖啡店、速食店等騎樓全面禁煙，3個月宣導期內，累計勸導違規吸菸民眾553人。不過，12月將正式開鍘，不只癮君子會受罰，不配合的商家也將連帶處分，副市長陳雄文25日帶隊大誓師宣導，提醒民眾別跟荷包過不去。

陳雄文指出，過去台灣花一段時間努力，才完成室內禁菸目標，但有不少癮君子轉而到騎樓吸菸，造成消費者、路人吸到二手菸。市府9月與19大連鎖業者結盟，在全市1000多家門市騎樓、庇廊同步全面禁菸，12月1日起展開執法取締。

衛生局長林立人表示，衛生局團隊目前已宣導847家次，及勸導現場違規吸菸民眾553人，但仍有少數業者提供熄菸有關器物及部分民眾於騎樓違規吸菸。另也公告831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景特定區等為禁菸場所。

林立人指出，12月正式大執法，一旦癮君子在商家騎樓抽菸，可罰2000至1萬元，店家若違反相關規定，可罰1萬到5萬元。也呼籲吸菸民眾勿在禁菸場所吸菸，並落實「吸菸禮節3不2要」同理心小提醒，請「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸」，「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」。

衛生局社區心理中心主任蘇淑芳透露，執法首日將兵分13路前往商家騎樓突擊稽查，但為保護稽查人員安危，將請求員警支援，避免有人故意滋事。此次公告騎樓禁菸商家包括，統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社；星巴克、多那之、金礦、路易莎、85度C、季洋；麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY等。

(中時 )