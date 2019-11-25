台南市政府今年推出嶄新的跨年系列活動，從12月1日起將以帶狀方式，在每個周末、不同場地舉辦，提前營造耶誕節及跨年的歡樂氛圍，希望吸引不同客群，創造觀光經濟效益。其中， 12月21日及28日2天將於市府西側廣場邀請國內外藝人盛大演出，這也是該廣場在睽違近9年後再現跨年熱潮。

市府新聞及國際關係處長劉怡伶表示，暌違近9年之後，2020跨年系列活動的主場地，將重回市府西側廣場。但因考量12月31日是周二，且為避開各縣市跨年晚會演唱卡司陣容「大車拚」，因此今年的演唱會將提前於12月21日及28日舉行。至於12月31日跨年夜當晚，則於台南市美術館二館前辦理倒數儀式，希望豐富而多元的活動內容，能創造屬於台南自己的耶誕跨年活動特色。

劉怡伶說，鑑於市長黃偉哲希望規畫活動內容時，不僅要兼顧不同的觀眾族群需求，還要注意區域平衡，因此特別安排享譽國際的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）於12月7日在新營文化中心参與耶誕點燈活動；12月14日於佳里蕭壟文化園區，將由國內知名的兒童劇團「如果兒童劇團」參與「耶誕市集親子音樂劇場」。

新聞處表示，演唱會卡司絕對會讓全台民眾興奮尖叫，除了已經公佈的馬丁．賀肯斯，還有亞洲人氣偶像、饒舌歌手、從百萬訂閱YouTuber轉型的歌手，以及韓國偶像天團，保證讓大家驚喜連連。

(中時 )