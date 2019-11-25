新竹縣偏鄉在10月時發現遭棄置的俗稱化骨水的氫氟酸，環保署日前動員三區環境督察大隊，針對氫氟酸再利用機構及處理廠同步展開清查行動，發現部分氫氟酸再利用機構，把劇毒的廢氫氟酸直接露天堆置在廠區，甚至沒有規定標示，若遭沾染恐怕致死。

環保署表示，氫氟酸主要使用於科技業蝕刻及清洗製程，例如半導體業及面板業，屬於極強酸具有極強腐蝕性，俗稱蝕骨水，只要皮膚沾到一點就會直接穿透組織，與骨骼中鈣成分結合，造成脫鈣並侵蝕肌肉與骨骼，沾染初期並不會像沾到硫酸或硝酸產生劇烈疼痛感，所以剛沾到常被忽略。

此次督察行動發現，部分氫氟酸再利用機構的廠區管理並不完善，將收受劇毒廢氫氟酸直接露天堆置在廠區內，也沒有依規定標示，詢問工廠作業人員，不曉得不幸外洩沾染到的嚴重性，對此，環保署將針對違規事項告發，後續三區環境督察大隊仍將持續追查廢氫氟酸流向。

環保署總隊長李健育表示，廢氫氟酸經過化學作用即可製成有用的化學原料，但是即使少量棄置，都可能造成民眾生命危害，後果相當嚴重，聯合查核廢氫氟酸再利用機構運作情形，主要目的在提醒再利用機構，必須謹慎處理收受的廢氫氟酸，並做成完整的紀錄以備查核。

目前針對違規的機構已要求限期改善，若未限期改善，將處以6萬至500萬元罰鍰。

(中時 )