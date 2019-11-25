嘉市秋冬旅遊補助進入第4波申請，嘉義市長黃敏惠（左二）與歌手伊恩森（右一）等人錄唱《做伙來去踅嘉義》MV。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

整首曲風輕快活潑，搭配溫暖有力的MV畫面，要讓民眾一看就愛上嘉義市。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局補助縣市政府「擴大國旅秋冬遊住宿補助」每期200萬元，在嘉義市政府與地方旅宿業者聯手拚觀光下，嘉市以平均每月2000萬元速度拚出動能，現正在申請第4波補助，為趁勝追擊，嘉義市長黃敏惠特地與創作歌手伊恩森等人錄唱《做伙來去踅嘉義》，把嘉市的美食、美景拍進MV裡，替嘉市觀光再衝一波熱潮。

「咱做伙來去踅嘉義，一個親像仙桃的城市，咱做伙來去踅嘉義，一個有吃好玩的城市」，黃敏惠獻聲為歌曲MV揭開序幕，接著由創作歌手伊恩森接唱，整首曲風活潑、旋律輕快，歌詞句句呈現嘉義市的在地特色，像是清晨嘉義公園的樂活景象、東市場飄香數十年美食老字號、噴水圓環地景地標、代表城市美食的雞肉飯、熱鬧滾滾的文化路夜市等等，除呈現老嘉義人的生活日常，也安排年輕素人騎乘電動機車遊嘉義，再帶出檜意森活村、北門驛、阿里山森林鐵路車庫園區、嘉義製材所、獄政博物館、花磚博物館等新興景點，及青年創業的美食排隊名攤、咖啡文青店家。

《做伙來去踅嘉義》今25日首次在《勇媽阿惠─嘉義市長黃敏惠》臉書粉絲專頁曝光，吸引不少人按讚、分享，黃敏惠說，MV詞句句都是從小到大的回憶，畫面取景全是嘉市的亮點，呈現最美的嘉義市、最熱情的人情味、最自然的嘉義人生活日常，展現這座城市獨一無二的魅力。

MV展現最熱情的人情味，表現道地的嘉義人生活日常。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

觀光新聞處長張婉芬表示，國內秋冬旅遊嘉義市成績表現不俗，前三波共6000萬元的補助額度將用完，文化路夜市抵用券回收排名也高居全國第3，接下來除MV宣傳外，地方旅宿業者和市府也會聯手加碼舉辦10場森活慢遊音樂會。

張婉芬強調，《做伙來去踅嘉義》MV歌曲就是要乘勝追擊，吸引更多遊客來嘉遊玩，連同行銷2019嘉義市國際管樂節、迎接2020全嘉藝起來跨年、2020嘉義市舉辦迎接日環蝕等重大活動，期望在市府的努力宣傳下，能把更多遊客帶進來，整個城市熱鬧滾滾，刺激經濟活絡。

(中時 )