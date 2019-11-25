由經濟部中小企業處主辦、中華民國資訊軟體協會與台北市電腦商業同業公會共同執行的「行動支付感恩季」，在台北車站熱鬧登場，來自全台本島與離島15個縣市，近300家中小企業伴手禮、文創商品、在地小農及各種偏鄉好物齊聚在「智慧市集」中展出，每個攤位應用結合行動支付，讓民眾購物好便利，只需拿起手機「嗶」一下，用行動支付完成交易，就能輕鬆購得各種好物，展期三天創造超過150萬商機，其中三成使用行動支付，大大提升民眾購物與企業結算營銷成果的便利性。

經濟部中小企業處今年共輔導31個數位群聚及16個數位街區，也共同匯集至智慧市集區展出，在國內外遊客及消費者熙攘往來的台北車站大廳，展現台灣各地好食、好物、好文創。

本次行動支付感恩季活動，集結各大部會共襄盛舉，分為六大展區，經濟部 王美花政務次長於開幕當日蒞臨致詞表示，國發會、經濟部等 15 個機關為達成行政院宣示 2025 年行動支付普及率 90% 的目標，將共同依「完備基礎環境」、「擴大應用場域」、「加強體驗行銷」三大主軸推動行動支付，呼籲各位民眾應積極使用行動支付，以利未來達到智慧國家的發展內涵，讓台灣在國際的競爭上能夠更有力量。

其中經濟部中小企業處推動「深化中小企業數位參與計畫」及「普及中小企業數位寬頻應用計畫 」今年共輔導31個數位群聚及16個數位街區，也共同匯集至智慧市集區展出，在國內外遊客及消費者熙攘往來的台北車站大廳，展現台灣各地好食、好物、好文創。讓平常沒有機會看到的偏鄉優質商品、友善環境的有機農特產品、結合城鎮文化的文創小物，以及遊覽台灣土根性的在地特選遊程，在這裡一網打盡！更特別是，來到現場不用攜帶現金，只需要拿手機嗶一下，行動支付馬上幫你完成交易，藉此打造出全台獨一無二的行動支付感恩季，滿足消費者們的吃、買、玩、住、賞各種需求！讓消費者在活動現場享受更便利的購物體驗，還可以搭配現場的集點、抽獎活動，展現出偏鄉在地的團結力量，也讓人看見傾盡全力推廣偏鄉數位運用的成果。

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(中時電子報)