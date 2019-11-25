積極推動並落實「食物轉型」的家樂福宣布，領先全亞洲通路推出第一支自有品牌「非籠飼」雞蛋，即日起，消費者每買一盒家樂福自有品牌非籠飼雞蛋，家樂福就捐出一元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會，投入改善經濟動物處境！

至此，家樂福從最初的2、3支非籠飼雞蛋，到現在已有24支非籠飼雞蛋品項，且在各賣場設立非籠飼雞蛋專區積極推廣，銷售占比也逐漸提高。家樂福並宣示，除了今年自有品牌「平飼」飼養的雞蛋如期上市外，預計明年將再推出標準更嚴格的家樂福嚴選放牧雞蛋。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真說，身為大型通路商，家樂福不斷思考如何發揮企業社會責任，讓台灣變得更好，在攜手非營利組織台灣動物社會研究會共同推動「食品轉型--從蛋開始」的歷程裡，家樂福深深相信，唯有關切提供雞蛋來源的母雞，其身心是否獲得善待，才有可能提供讓消費者安心與心安的食物來源。

她指出，這次推出家樂福自有品牌非籠飼雞蛋，家樂福相關部門同仁花了一整年時間，親自拜訪無數牧場，目前合作的來源牧場為友善雞蛋聯盟成員-茂勇與全馨牧場，未來歡迎更多符合友善飼養的牧場，與家樂福及友善雞蛋聯盟聯繫合作。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏說，自從和家樂福合作推動「食物轉型」以來，深切看到企業可以讓社會更好的前瞻與可能，希望未來有更多企業發揮社會影響力，重視經濟動物福利就是重視自己的健康與環境永續。

有趣的是，打開家樂福自有品牌非籠飼雞蛋的包裝，還有一張母雞咕咕寫給消費者的感謝小卡，最後寫著：「當你打開這盒以友善「平飼」飼養的雞蛋，你打開的不止是我的牢籠，更是你和親友的幸福與健康！謝謝你！」令人感到溫馨。

家樂福自2018年起推動「食物轉型計畫」，其中，跟進國際重視經濟動物福利，善待產蛋母雞最重要的「非籠飼雞蛋」承諾，2018年首波已完成第一項於賣場設立「非籠飼雞蛋專區」、自製熟食商品及茶葉蛋改用非籠飼雞蛋。

2019年更跨國攜手友善雞蛋聯盟、日本京都宇治市代言人茶茶小王子，推出台灣首支使用非籠飼雞蛋為原料的蛋捲；今年11月家樂福再度落實2019推出自有品牌非籠飼雞蛋的承諾，要給顧客更健康安心、符合食物倫裡的選擇，要以通路力量來翻轉消費市場！

(工商 )