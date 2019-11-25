新竹光復高中幼保科男學生劉邦安（左二）近日榮獲全國高等學校家事類學生技藝競賽「教具製作組」金手獎，創下該校創科以來最好成績，左一為校長黃敦煌。（陳育賢攝）

全國高等學校家事類學生技藝競賽近日落幕，新竹光復高中幼保科男學生劉邦安在「教具製作組」榮獲金手獎，創下該校創科以來最好成績，更是該校首位代表參賽的男學生，在全國75名選手中，僅有3位男生參賽，相當不容易。

光復指出，今年教具製作的術科題目為「製作1組供3至6歲幼兒訓練口語表達及想像力培養的3D娃娃屋」，劉邦安以祖父母隔代教養的家庭為主軸進行發想，作品內容符合現今多元家庭的現況，榮獲評審高度的肯定。

光復高中校長黃敦煌表示，此次競賽的主題是「我的家庭」，題目的概念是希望在3D的教材中，訓練孩童口語的表達，所以我們可以看這些3D教材也符合了國家幼兒政策的推動，包括0到6歲國家跟著養，3到6歲的教具就由光復高中幼保科師生協助製作，有了這些教具，我們的幼教才能完整。

劉邦安則表示，此次參賽其實心情很緊張，對自己沒有信心，特別是在時間上面的掌握，還好在培訓過程中，老師有指導如何掌握時間，因此拿到好成績。

指導老師古孟玲指出，劉邦安的學科成績高達97分，以教具製作組來說，學科、術科一定都要同時高分，才有可能在眾多選手中拿下金手獎，邦安的成績和前1名金手獎只有0.7分的差距，可見競爭激烈之程度。

她說，選手到了現場，要考驗的除了臨場的解題能力，再來要克服的是時間壓力，4個小時內要畫草圖、選擇所需材料、製作教具、撰寫作品說明表，真的需要很大的毅力與耐力，能獲得此獎項的金手獎，真的很不簡單。

此外，教具製作是幼保學生很重要的專業技能，透過教具製作能增加小朋友學習的興趣、拓展生活經驗，同時也能讓學習變成1件更有趣的事。

因此，光復高中幼保科把教具課融和在高1、高2的實習課程之中，每樣作品均針對幼兒的身心發展進行設計，今年培訓選手的過程中，還特別融入近年來很夯的「桌遊」概念，透過邏輯思考、推理與操作的過程中，培養選手們從教具的賞析、教具的設計、教具的實作、教具的操作，逐一完成後，再把教具拿到學校附設幼兒園和小朋友互動，透過教具與幼兒互動的過程，了解教具有那些地方可以更完善。

(中時 )