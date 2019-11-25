冬天就是要吃鍋！超市龍頭全聯福利中心宣布，全聯「火鍋祭」即日起開跑，共推出43款火鍋湯底新品，其中有29款為獨家販售，除了小蒙牛、山頭火、海底撈、馬辣等常銷款外，今年更擴大導入人氣名店品項，如大阪王將、博多華味鳥、良金牧場、連進東北之家、泰山汕頭火鍋等，搭配各式生鮮蔬菜、魚、肉跟火鍋料，要打造「全台最大火鍋名店城」！

全聯表示，自2014年起率先喊出「火鍋祭」活動，帶起全通路火鍋湯底的風潮，也推升全聯「火鍋祭」業績連續5年成長超過20％；看好台灣消費者對於在家煮火鍋的接受度越來越高，今年再推出更多火鍋湯底搶客。

據全聯介紹，今年火鍋祭熱身開跑迄今，熱銷前5名分別為「桂冠山頭火監製－鹽味豚骨鍋」、「小蒙牛－蒙古養生鍋火鍋湯底」、「海底撈－麻辣清油火鍋底料」、「馬辣－麻辣鍋火鍋湯底」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」，皆是消費者特別青睞的人氣名店。

其中，獨家販售的小蒙牛麻辣鍋與養生鍋，更是多年長盤熱銷榜上的兩款湯底，而今年為回饋消費者還推出升級版，將容量加量2倍但價格不變。

另外，奪下熱銷第一名寶座的「桂冠山頭火監製－鹽味豚骨鍋」，自去年獨家推出後即受到消費者歡迎，今年桂冠山頭火監製系列也在全聯火鍋季中再獨家推出兩款新品，分別為「桂冠山頭火監製－海鮮貝類鍋」與「桂冠山頭火監製－XO帆立貝鍋」。

此外，今年亮點獨家新品還有「大阪王將-濃縮火鍋高湯生薑風味」與「大阪王將-濃縮火鍋高湯麻辣風味」，為日本超人氣名店商品，皆是讓人躍躍欲試的新口味，預計都將成為消費者嚐鮮首選。

特別的是，不只鹹的，今年全聯還有獨家販售的「77創意巧克力鍋組」，內附大波露巧克力與鍋具，可以自己在家動手DIY享受甜蜜幸福滋味，限量8,000盒。

除火鍋湯底外，據全聯銷售統計，台灣人吃火鍋最愛的前3名蔬菜由菇類奪冠，包括鴻喜菇、雪白菇都相當受歡迎，今年全聯獨家推出「好菇道-好友菇」將人氣鴻喜菇及雪白菇各半組成，滿足一次想品嘗兩種菇的願望，還有「好菇道-霜降平菇」菇傘表面有著漂亮的霜降花紋且質地厚實，散發豐富且多層次的口感。

另外，還有口感鮮嫩清甜的「翠玉娃娃菜」；嚴選大甲的「履歷芋頭塊」，綿密香濃，安心安全可追溯。至於懶人吃鍋法，特選今年新品「極品山藥鍋」組合式蔬菜，只要一盒就能滿足暖胃。

在魚跟肉方面，全聯則推薦「豬里肌薄切火鍋肉片」，嚴選可溯源契約牧場豬隻，無藥物殘留，肉質、口感最佳呈現；還有全聯獨家商品「台灣桂丁土雞切塊」、「火山烏骨雞切塊」以健康飼養為特色，肉質細緻甘甜，適合火鍋湯底及燉煮。

至於全聯急凍鮮物系列新品，也推出「冷凍澳洲穀飼牛五花火鍋片」、「冷凍澳洲穀飼牛梅花火鍋片」，皆與澳洲最大超市 COLES 合作進口，無賀爾蒙、無瘦肉精、無藥物殘留的安全優質牛肉；還有運用貼體包裝的「鯛魚火鍋魚片」、挪威空運的「鮭魚菲力」，急速冷凍保持魚肉的鮮美，貼體包裝確保風味不流失。

(工商 )