新北市機車數輛高達219萬4062輛，冠居全台，但機車格卻是僧多粥少，新北市交通局指出，正極力爭取前瞻計畫，希望4年內增加3579機車格位，並以路邊機車格為主，緩解停車需求。

新北市交通局統計，目前全市路外停車場機車停車格有5萬1796格，路邊機車停車格27萬7206 格，加上建築物附設機車停車格20萬7514格，總計53萬6516格。

交通局停車管理科長吳政諺指出，機車族停車特性與汽車族截然不同，以地下停車場為例，機車族為求方便，就算附近有地下停車場機車格，仍會選擇路邊違停。

吳政彥說，新北市新建地下停車場，以「汽車」停車需求為主，機車停車空間，則優先考量在路邊畫設車格，或把路邊汽車位改成機車位，或利用閒置公有土地協調闢建路外平面機車停車場。

吳政彥說，目前已與國產署、國防部及台鐵等合作闢建47處，提供小型車3142格、機車3888格，紓解停車需求，針對人口密集區域，市府也將加速推動停車場建設，4年內將增加30座汽機車停車場。

(中時 )