台南市自2017年透過商業現代化輔導計畫，鼓勵餐飲業者申請穆斯林友善餐廳認證，廚房需為獨立空間，食材、調味料都要通過清真認證，禁用豬肉及酒類，非常注重衛生，不僅適合穆斯林，也適合饕客品嘗。（莊曜聰攝）

配合政府推動新南向政策，為提供穆斯林旅客造訪台南時，能有更友善的消費空間，台南市政府經發局從2017年開始，透過商業現代化輔導計畫，鼓勵餐飲業者申請穆斯林友善餐廳認證（MFR），繼去年的10家後，今年南市再有12家業者取得認證，涵蓋飯店、伴手禮及小吃店家，另外也建立消費資訊平台，提供網路查詢販售清真認證商品的店家，替穆斯林遊客提供更全面性服務，並搶攻可觀商機。

經發局今年與台灣伊斯蘭協會合作輔導業者申請清真認證，共有6家餐飲、3家伴手禮業者通過，另有2家餐廳在雲嘉南濱海國家風景區管理處輔導下過關，另有1家自行申請，去年、今年共計22家業者通過。

今年通過友善餐飲、清真認證的包括媽媽咪亞南洋料理、鹽鄉民宿餐廳、北門嶼輕食風味餐廳、烏司答土耳其居家料理、小新划島茶飲專賣店、光芒果子、陋室茗咖啡館、無事之森商行、茶湯會台南成功店，與南山茶園、桃樂絲菇、田野滴雞精3家伴手禮業者。

經發局指出，穆斯林友善餐飲認證要求嚴格，廚房要有獨立作業空間，食材、調味料要通過清真食品認證，料理禁用豬肉、酒類，料理過程相當注重衛生，不但符合穆斯林需求，也是值得民眾一嘗的健康美食。

據估計，全球穆斯林人口近18億，占全球4分之1強，大約與華人市場規模相當，商機非常龐大，南市經發局將持續輔導在地餐飲業通過穆斯林友善認證，將台南打造成穆斯林友善城市，吸引更多旅客造訪台南。

(中時 )