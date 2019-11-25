▲魚池鄉民代表黃國村怒斥政府公權力不張，只會助長歪風，讓民眾有樣學樣，積非成是。（楊樹煌攝）

▲魚池鄉代會主席梁政裕對鄉公所消極的處理作為也大表震怒，直指鄉公所是否怕得罪人？要求公所不該畏縮，要有擔當。（楊樹煌攝）

魚池鄉大雁村出現公廁、涼亭及公所鋪設供共民眾通行既成道路，只因私家恩怨，被民眾任意圍路且佔用公設做生意，今25日引起鄉代黃國村等大表不滿，怒斥國家資源被私人佔用，公所竟然不聞不問，毫無作為，另鄉代黃長貴及王若嵐也認為此風不可長，公權力不張，民眾有樣學樣，後患無窮。

魚池鄉民代表會今天的定期大會，鄉民代表黃國村等對公有公共設施竟然任意遭人佔用作生意，且圍路鎖門，禁止民眾通行，嚴重影響民眾通行權，魚池鄉公所卻消極面對，造成地方紛擾，大表不滿。

黃國村並怒指這樣只會助長歪風，讓民眾有樣學樣，積非成是，黃長貴和王若嵐代表也認為政府應拿出魄力，早日處理，否則公權力不張，未來將會後患無窮。

鄉民代表會主席梁政裕對鄉公所消極處理該事的作為也大表震怒，直指鄉公所是否怕得罪人？要求公所處理公務不應只為選舉考量，要求公所不該畏縮，要有擔當，並儘速提出有效的解決方案，以正視聽。

魚池鄉公所建設課長劉政道指出，該案公所很積極的在處理，行政機關就是依法行政，除依規呈報縣政府，近日中將會協同相關單位前往現場再會勘，再進行後續的處理措施。

▲魚池鄉公所建設課長劉政道指，公所處理公務很積極且依法行政。（楊樹煌攝）

(中時 )