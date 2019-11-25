象牙鳳螺外殼漂亮、肉大且肉質鮮美，在海產店是受到歡迎的食材。（金門縣水試所提供／李金生金門傳真）

金門縣水產試驗所試養「象牙鳳螺」成功，首批將於27、28日採收上市，特以每公斤新台幣400元的優惠價，回饋鄉親與大家分享試驗成果。有意嘗鮮者可洽水試所採購，電話：082-326408。

縣水試所指出，象牙鳳螺外殼漂亮、肉大且肉質鮮美，在海產店是受到歡迎的食材，該所深入研究養殖技術，並於半年前引進種螺，在人為環境培育下，幼苗經過5個月養殖，已養成平均螺重8公克餘（1公斤約120粒），可上市食用的體型，育成率高達8成。

養殖課說明，象牙鳳螺為底棲夜行性動物，對餌料品質要求不高，與其它生物混養，還可扮演水中「清道伕」角色，清食池底殘餌及被淘汰的生物，防止底質惡化。

做為經濟養殖水產之一的象牙鳳螺，食用料理也相當多樣化，包括九層塔炒鳳螺、烤鳳螺、五味、芙蓉、薑汁、絲瓜炒鳳螺及人參、枸杞鳳螺湯，都十分美味可口。該所看好它在地區推廣養殖，成為金門特色料理的潛力。

(中時 )