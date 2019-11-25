不讓新社花海專美於前，台中市西屯區占地10公頃的廣福花海，25日在5天後即將收割的稻田，採共生的生態方法，撒下波絲菊及向日葵種子，預計明年1月底前花海盛開，屆時也是台灣燈會展期，一望無際的壯觀花海，加上廣興宮附近落羽松祕境，每年吸引數十萬人到訪，是台中除新社花毯節外，規模及參觀人數最多的花海美景。
西屯區長陳寶雲今日到農田與社區民眾撒下種子，附近的泰安國小小朋友剛好也由校長及老師帶領，進行戶外生態教學認識農村生活，小朋友看到陳寶雲等人在撒種子，也躍躍欲試想學習農夫生活，小朋友撒起種子的模樣煞是可愛。
陳寶雲也與小朋友行銷台灣燈會，主燈區在后里明年2月8日開始，在市區的副燈區在文心森林公園，今年12月21日開始，台中市喜迎台灣燈會，副燈區是以童趣故事為主軸，花燈的造型非常可愛，到時候小朋友一定要請家長帶來觀賞。
西屯區公所與廣福社區合作辦理的八張犁花海季活動，每年都吸引數10萬名遊客爭睹花海盛況，為迎接2020「台灣燈會‧璀璨台中」，西屯區長陳寶雲、廖原興理事長、吳棟財里長及泰安國小邱校長與社區民眾25日相揪到即將收割的農田，撒下10公頃的波斯菊及向日葵種子。
「要用最歡欣的心情迎接全國各地遊客到來！」陳寶雲表示，波斯菊與向日葵從播種到開花大約50天至2個月，今日撒下種子預計在明年1月底前，花海會開始盛開，到台灣燈會時正是最好看的時候。
廣福社區民眾除積極籌備花海季活動，並加入燈會元素，預計在花海藝術田製做可愛老鼠造型、燈會意象及稻草聖誕樹，邀請全國各地好朋友，在明年農曆春節前後到台中賞花燈，也要到廣福看花海。
為了明年的廣福花海季，區公所特別向農業局爭取4公頃的波絲菊種子，及6公頃的向日葵種子，今年的花種有紅、白、粉紅3種，等開花時百花齊放爭奇鬥豔。
陳寶雲特別感謝農業局大力協助提供花肥與種子，也感謝廣福社區每年籌辦花海活動，廣福社區為增加花海與燈會結合性，特別在收割後的農田擺上喜氣洋洋的紅色燈籠，預告台灣燈會在台中即將登場。
今年花海剛好與台灣燈會時間一樣，必然會有大批遊客會在白天來廣福看花海、晚上看燈會，陳寶雲強調，西屯區公所配合花燈規劃4條旅遊路線，建議遊客看完燈會還可以到逢甲夜市宵夜吃小吃，或是夜宿在台中，翌日還可以逛逛秋紅谷生態公園，暢遊台中各地景點。
(中時 )
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