心花朵朵開！台中市西屯區公所區長陳寶雲與地方人士大力推動花海結合台灣燈會。（盧金足攝）

台中市西屯區長陳寶雲今日到農田與社區民眾撒下種子，泰安國小小朋友正進行戶外生態教學認識農村生活，上了一堂大自然課程，也成為台灣燈會最佳宣傳大使。（盧金足攝）

廣福社區為增加花海與燈會結合性，特別在收割後的農田擺上喜氣洋洋的紅色燈籠，預告台灣燈會在台中即將登場。（盧金足攝）

波斯菊與向日葵從播種到開花大約50天至2個月，今日撒下種子預計在明年1月底前，花海會開始盛開，到台灣燈會時正是最好看的時候。（盧金足攝）

不讓新社花海專美於前，台中市西屯區占地10公頃的廣福花海，25日在5天後即將收割的稻田，採共生的生態方法，撒下波絲菊及向日葵種子，預計明年1月底前花海盛開，屆時也是台灣燈會展期，一望無際的壯觀花海，加上廣興宮附近落羽松祕境，每年吸引數十萬人到訪，是台中除新社花毯節外，規模及參觀人數最多的花海美景。

西屯區長陳寶雲今日到農田與社區民眾撒下種子，附近的泰安國小小朋友剛好也由校長及老師帶領，進行戶外生態教學認識農村生活，小朋友看到陳寶雲等人在撒種子，也躍躍欲試想學習農夫生活，小朋友撒起種子的模樣煞是可愛。

陳寶雲也與小朋友行銷台灣燈會，主燈區在后里明年2月8日開始，在市區的副燈區在文心森林公園，今年12月21日開始，台中市喜迎台灣燈會，副燈區是以童趣故事為主軸，花燈的造型非常可愛，到時候小朋友一定要請家長帶來觀賞。

西屯區公所與廣福社區合作辦理的八張犁花海季活動，每年都吸引數10萬名遊客爭睹花海盛況，為迎接2020「台灣燈會‧璀璨台中」，西屯區長陳寶雲、廖原興理事長、吳棟財里長及泰安國小邱校長與社區民眾25日相揪到即將收割的農田，撒下10公頃的波斯菊及向日葵種子。

「要用最歡欣的心情迎接全國各地遊客到來！」陳寶雲表示，波斯菊與向日葵從播種到開花大約50天至2個月，今日撒下種子預計在明年1月底前，花海會開始盛開，到台灣燈會時正是最好看的時候。

廣福社區民眾除積極籌備花海季活動，並加入燈會元素，預計在花海藝術田製做可愛老鼠造型、燈會意象及稻草聖誕樹，邀請全國各地好朋友，在明年農曆春節前後到台中賞花燈，也要到廣福看花海。

為了明年的廣福花海季，區公所特別向農業局爭取4公頃的波絲菊種子，及6公頃的向日葵種子，今年的花種有紅、白、粉紅3種，等開花時百花齊放爭奇鬥豔。

陳寶雲特別感謝農業局大力協助提供花肥與種子，也感謝廣福社區每年籌辦花海活動，廣福社區為增加花海與燈會結合性，特別在收割後的農田擺上喜氣洋洋的紅色燈籠，預告台灣燈會在台中即將登場。

今年花海剛好與台灣燈會時間一樣，必然會有大批遊客會在白天來廣福看花海、晚上看燈會，陳寶雲強調，西屯區公所配合花燈規劃4條旅遊路線，建議遊客看完燈會還可以到逢甲夜市宵夜吃小吃，或是夜宿在台中，翌日還可以逛逛秋紅谷生態公園，暢遊台中各地景點。

(中時 )