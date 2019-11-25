臨床心理師洪仲清表示，母親可以先從「人與媽媽角色分離」做練習，脫下重擔做自己。（花蓮慈濟醫院提供／王昱凱花蓮傳真）

「媽媽」是多數家庭中照料功能於一身的角色，在關愛家人之餘，卻總是忘了愛自己。花蓮慈濟婦產部日前舉辦媽媽教室「相信自己是夠好的媽媽」講座。臨床心理師洪仲清分享如何調適成為人母的心境，協助新、熟手媽媽們以「人與媽媽角色分離」為練習，適時放下母親責任愛自己。

「孩子是夜行性動物，讓媽媽很崩潰」，詼諧比喻讓媽媽很有感，但笑容背後卻是龐大的社會期許與情感勒索，使得媽媽們不斷為家庭付出、掏空自己，導致喪失信心、懷疑自己，甚至將負面情許帶入家庭。

憑什麼萬事都是媽媽做！洪仲清指出，「媽」也是人，尤其現代職業婦女下班還要承擔家庭責任，適當為自己鬆綁更顯重要，除基本生理、安全需求外，心裡部分也須滿足，可以從「人與媽角色分離」，練習先將自己照顧好。

有趣的是，有些人離開媽媽角色後反而不會生活，放開手去做喜歡的事，還會產生罪惡感，認為怠惰於照顧工作中、忽略家庭。當孩子情緒讓媽媽感到不舒服時，洪仲清溫柔提醒，指出孩子不見得是針對個人，而是對於媽媽角色與期待不符表達不滿，讓母親們對自己寬解一點。

花蓮慈濟副院長陳培榕表示，院內不僅重視媽媽產前、後照顧，心靈健康度也十分重要，透過系列講座，讓洪仲清能夠分享臨床經驗，緩解產後為人母的不安。院方明年1月16日也將舉辦「臍帶血超展開＆產後瘦身」課程，挽救媽媽們身材、找回自信。

(中時 )