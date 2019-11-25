市府正推動建置汙水下水道系統工程，市議員張玉嬿、謝志忠發現，中市升格後，原市區接管增加11萬多戶，原縣區只多6千餘戶，普及率1.32％，原地踏步走，21區僅4區接管，25日在議會為縣區市民抱不平，直斥不公平待遇，城鄉差距嚴重擴大。范局長指出，為加速汙水工程，水利局今年初更增設汙水設施科，相較往年每年新增用戶接管數不到2萬戶，今年有望首次超越2萬1000戶，突破往年門檻，朝未來6年倍增至35萬戶目標邁進。

張玉嬿表示，2011年全市接管戶數7萬4千戶、普及率8.35％，原市區約6萬多戶，原縣區不到7千戶、普及率不及1％，幾經追趕，2014年原市8區戶數增至10萬餘戶，原縣21區9千多戶，共有福田、台中港特定區、梨山、環山、石岡壩5座水資中心。

張玉嬿說，前市長林佳龍4年執行污水預算84.4億元，增加廍子、新光、豐原等水資中心，其中縣區的預算增加三倍，加速基礎建設；市長盧秀燕接任至10月止，全市用戶接管191877戶，普及率19.44％，其中原市區178865戶、18.12％，原縣區僅13012戶、1.32％。

謝志忠、張玉嬿批評，原縣區普及是原地踏步走，升格9年僅增0.32％，這種不公平待遇，嚴重擴大城鄉差距，原市區家庭污水可以納管，原縣區99％仰賴水肥車，其中僅石岡、東勢、梧棲和太平有接管，另有17區污水無法納管。

謝志忠表示，污水地下管道的建設，是城市進步的象徵，更是「前人種樹、後人乘涼」，在兩位前市長的時代都有建設，之後也陸續開始營運，盧市長新的規劃到底在哪裡？他要求水利局長檢討並提出污水管建設未來的中長期計畫。

議員要求，福田污水系統對原縣區市民，貢獻度太低，接管牛步化，讓原縣區絕大多數的市民看得到、用不到，原縣區也要污水納管，不是只要水肥車，要求市府加速推動縣區豐原、烏日等污水下水道系統工程。

水利局長范世億表示，水資中心是延續性建設，市長盧秀燕上任後，加速推動汙水用戶接管工程，豐原水資源回收中心將於今年底完工啟用，烏日水資中心力拚今年環評通過，110年開工；谷關汙水系統水資中心也已發包設計，明年啟動工程；此外，市府也正推動大里汙水下水道主幹管工程，將大里地區家庭汙水送至福田水資中心處理，讓原縣區接管戶數倍增。

范世億指出，為加速汙水工程，水利局今年初更增設汙水設施科，相較往年每年新增用戶接管數不到2萬戶，今年有望首次超越2萬1000戶，突破往年門檻，朝未來6年倍增至35萬戶目標邁進。

(中時 )