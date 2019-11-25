日前中市南屯區大業路台灣銀行前，熱心民眾發現一隻牧羊犬在附近徘徊，疑是走失，向中市警局第四分局黎明派出所報案，員警聽完該犬的特徵描述，立即想起應該是黎明里長廖福田的愛犬，經電聯里長，里長才知愛犬流落里內的「銀行」，委由鄰居幫忙將牠領回。

台中市黎明里長廖福田，養了一隻名叫「荳荳」的邊境牧羊犬，個性溫馴，每天都會隨著里長從家裡到里長辦公室上班，廖福田表示，荳荳雖然個性溫馴，但也很盡責，只要里長不在辦公室，荳荳就會鎮守在辦公室，外人很難越雷池一步。

廖里長表示，當天是鄰居將牠帶往台灣銀行辦事，但途中荳荳貪玩，沒等在門口，鄰居辦完事也忘記有帶荳荳來，直接就回家，直到員警打電話給廖里長，再通知鄰居才猛然想起，趕快到銀行領回。

黎明派出所指出，當日接獲民眾辦案指出，帶女兒到ATM提款時，發現這隻邊境牧羊犬不怕生、很黏人，且毛髮修剪整齊，周圍遍尋不到主人，直覺可能剛走失不久，遂報警協尋，員警聽了該犬特徵，像極了黎明里里長廖福田的愛犬，立即連繫里長廖福田，確定是其養了8年的愛犬「荳荳」，廖里長因在外地，遂由鄰居來領回。

(中時 )