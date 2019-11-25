位於台南市歸仁區的中央研究院南部院區，25日舉行首棟大樓上梁祈福儀式。蔡英文總統出席致詞指出，未來中研院南部院區可望成為南部學術及產業發展重鎮。

蔡英文指出，中研院南部院區的興建，讓中研院的研發能量更加延伸，也是達成區域均衡的重大進展。未來能結合周邊的產官學研形成聚落效益，成為台灣整體經濟與創新的能量。

蔡英文還說，中研院南部院區將優先推動農業生技與循環永續的領域。其中，農業生技的研發成果投入產業化應用後，可大幅提升台灣農業的國際競爭力。

至於循環永續方面，也將結合附近的沙崙智慧綠能科學城、南科園區，在南台灣打造一個多元、創新且有實戰力的綠能產業生態系，可望成為南部學術研究及產業發展重鎮，同時也是地方民眾寄予厚望的發展計畫。

中研院院長廖俊智表示，中研院南部院區從2012年開始籌畫，第一棟研究大樓在去年5月動土，今天上梁，研究人員預計於明年下半年陸續進駐。至於規畫興建中的第2棟研究大樓及綜合大樓，預計在2022年3月完工。

廖俊智還強調，中研院在南部深耕15年，從2004年在南科園區成立南部生物技術中心起，與周邊學術單位積極合作，目前已展現初步成效。未來南部院區第一棟研究大樓將以農業生技為發展目標，內部設有玻璃溫室、精密溫室等設施，還將陸續規畫與國際研究單位合作，發展下一世代的尖端科技。

(中時 )