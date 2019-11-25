超過22年沒整修過的公道五人行道景觀改善工程，25日在市長林智堅（左四）主持剪綵儀式後，正式啟用。（陳育賢攝牛

超過22年沒整修過的公道五人行道景觀改善工程25日完工啟用，此次市府投入超過6000萬，改善長達1.6公里的人行步道，除了人行道鋪面外，更改善無障礙設施與增設自行車道，而新竹市4年多來已改善了20公里長的人行環境，朝邁步行城市的目標邁進。

市府表示，公道五路是串聯新竹市南來北往、連絡東西的交通要到，除了鄰近科學園區外，未來這裡更是市府與科技部及科管局合作的「竹科X產業園區」所在地，將陸續有兒童探索館、國際展演中心與AI、IOT等重要聚落。

但公道五路交流道至東勢街路段的人行道過去老舊破損、動線不良、缺乏無障礙設施，排水溝更被管線占據，希望藉此次改善工程，將過去超過20年來管線、標誌牌雜亂無章及影響行人通行的問題一併解決。

而此次工程除改善了長達1.6公里的人行道外，另增設1.6公里自行車道，綠美化面積達1平方公里，大幅提升公道五路人行道安全、美觀及沿線道路行車舒適度。

此外，改善工程也增加了綠地空間，盡量在原地保留既有生長且良好的行道樹，同時擴大植栽增加喬木生長空間，維持既有30年成木塑造城市綠廊，可以有較大面積的遮蔭性以改善景觀，藉由公道五路整體規畫打造1條重要的人行景觀綠帶。

(中時 )