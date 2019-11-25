台船為科技部建造兩艘海研船，25日舉辦命名典禮，將提升海洋研究能量。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

台船公司為科技部建造兩艘500噸級海洋研究船，25日舉辦命名典禮，船上搭載新穎配備，像是甲板上設置有特殊的吊放回收系統LARS、360度環狀視野玻璃帷幕的駕駛艙、海洋探測儀器等，未來正式營運可大幅提升國內海洋研究能量。

科技部因應國內海研船1、2、3號汰舊換新計畫，委託台船公司設計、建造兩型海洋研究，分別為500噸級及1000噸級。其中，500噸級海研船共建兩船，1000噸級尚在基隆廠建造中。

台船指出，這是台船首度設計建造海洋研究船，該型船規範要求標準極高，但台船以多年累積研發成果與設計經驗，投入公司整體資源，精進該船型主要性能，並提升安全性及科研裝備探測能力，成功開發出符合規範及法規要求的新一代海洋研究船。

台船進一步說明，該型船具有多項特殊且新穎功能，在甲板上設置有特殊的吊放回收系統LARS，包括多功能用途起重機、船艉A架、吊架、深海絞機、CTD絞機、可攜式絞機等，以從事海底科學調查作業，包含地形及地層測繪、溫鹽深儀與錨碇儀器回收及施放、岩心採樣等探測項目。

該型船具有船舶動態定位系統DPS可即時修正船位，使船隻具備良好操控性能，且採用高規格的船體結構、艙區劃分、救生及滅火設備、水密門及防火構造、破損及完整穩度等性能，更能確保船舶與人員安全。

(中時 )