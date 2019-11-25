象徵生活品質指標的的親子公園，25日成為議員張維華、林芳伃質詢焦點；縣長林明溱肯定議員為民喉舌，並強調在名間鄉「豬樂園」旁，新建的遊憩公園，將可提供親子遊憩需求，並允諾在各鄉鎮規畫設置。

張維華等人指出，南投縣現有的社區公園，無法提供老少民眾休憩，甚至連綠樹遮蔭都不足，而且許多設施龜裂、生鏽、掉漆，還被亂丟垃圾，亟需打造外縣市已設置、大型且設施完善的共融式公園。

林明溱表示，南投縣最完善的親子遊憩公園，大概只有中興新村的兒童公園；因此，縣府在名間鄉設置占地近4公頃的豬樂園生態公園，目前已接近完工階段，園區包括開闊的大草坪、兒童戲沙池、800公尺環園步道，還有親水步道、噴泉廣場以及特色溜滑梯，最特殊的是國內少有的「風鈴戶外打擊樂」裝置藝術，可以讓遊客體驗打擊樂的樂趣。

林明溱表示，縣府正規畫在草屯鎮九九峰藝術園區，以低密度開發方式，設置休閒公園；國姓鄉的「橋聳雲天」，則規畫綠雕公園，值得大家期待。

(中時 )