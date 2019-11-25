台中市將舉辦2020台灣燈會，全市總動員，為迎接大批遊客來賞燈，市府建設局全面啟動人行天橋飾妝計畫，首選20座重要人行天橋改頭換面，目前已完成15座，年底可再完成5座，將陸續完成全市轄內119座人行天橋換妝，預計3年達標，讓市容煥然一新。

建設局長陳大田指出，2020台灣燈會即將到來，為提供市民及學童優質安全通行環境，展現城市新風貌，市府規畫分年逐步推動人行天橋油漆粉刷工程，以學區、商業區為推動重點，首先選定20座天橋進行改善。

目前已完成健康公園、雙十路與自由路口、合作陸橋、台中國小、力行國小、進德國小、四維國小、翁子國小、中山路與鎮南街口(清水國小旁)、西寧國小、經國路與經國路2542巷口、烏日國中、大豐路與西湖路口（草湖國小旁）、靜宜大學、弘光科技大學等15座人行陸橋改善。

陳大田強調，年底前將再為東寶國小、僑忠國小、清雲路橋（僑仁國小前）、明德路與大智街口、惠中路與台灣大道口等5座天橋重新粉刷，預計111年可全數完成市轄119座人行天橋改善工程。

2020台灣燈會即將盛大展開，今年12月21日副展區文心森林公園將率先點燈，明年2月8日至2月23日主展區后里花博園區點亮璀璨中台灣，邀請全國民眾一同見證「富市台中．新好建設」的城市魅力。

(中時 )