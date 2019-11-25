澳洲媒體日前報導，「中國特工」王立強到澳洲「投誠」，並稱北京正在介入干擾台灣2020年總統大選。對此，大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中回應，奉勸澳方有關人士不要再做徒增笑柄之事。

耿爽表示，「我想你已經看到了，上海市公安局靜安分局已經於11月23日通報了有關情況。王立強是涉案在逃人員，因涉嫌詐騙，已經被公安機關立案偵查，他持有的所謂中華人民共和國護照和香港永久居民身份證均系偽造證件，目前公安機關對此案正在進一步調查當中。」

耿爽指出，中方也注意到，在中方有關單位第一時間發佈了權威信息，指出謬誤，做出澄清之後，澳洲方面個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度人物的話，迫不及待地大肆炒作所謂的「中國威脅論」，極盡對中國造謠抹黑，上演了一出拙劣的鬧劇，實在令人瞠目結舌，匪夷所思。

耿爽強調，「我們奉勸澳方有關媒體和人士，要尊重已經明確無誤的事實、真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。」

(中時 )