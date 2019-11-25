說到台灣的跨年晚會，不能不想起「電音女神」謝金燕，姐姐火辣的造型、表演道具等，都是晚會的關鍵亮點，沒想到今年開始出現謝金燕跨年場曲目一直重複「很膩」的輿論聲浪，今(11/25)又被週刊暗指「似乎已經退燒」，對此，謝金燕罕見動怒反擊，直接在現實動態上回嗆：「這怎麼回事？」。

面對被說退燒、膩味，謝金燕罕見動怒反擊。(取材自謝金燕IG)

跨年晚會常客謝金燕，年初曾被說曲目重複太膩，當時她拋下震撼彈「考慮如果沒有新歌就不要再唱跨年了」，沒想到今天跨年一事又被《鏡週刊》拿出來討論，暗指姐姐「已經退燒」，讓謝金燕打破沉默在IG限時動態直球反擊，「有新聞說姐蹭熱度，沒新聞說姐退燒，這怎麼回事？」，反問眾人：「練舞功、姐姐，真的膩嗎？跨年不聽這些歌叫跨年嗎？」，展現強大氣場。

謝金燕繼續怒飆，表示：「千萬別逼姐大發燒，我可要好好維持高情商」，同時對粉絲喊話：「姐寶們，2020咱們跨年見」，公開未來計畫，等同粉碎年初時說的考慮不唱跨年的言論，讓粉絲鬆了口氣。

(中時電子報)