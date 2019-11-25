苗栗縣政府衛生局疾病管制科技士許之薰（中）獲公務類個人績優殊榮。（何冠嫻攝）

苗栗市衛生所榮獲公務類團體獎肯定。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌等人25日宣導公費流感疫苗開打。（何冠嫻攝）

苗栗防疫工作績效亮眼 宣導公費流感疫苗開打

衛生福利部表揚今年防疫獎勵，15年來同一科室誕生雙獎勵之例，由苗栗縣政府衛生局疾病管制科技士廖惠雅、許之薰同獲公務類個人績優殊榮，苗栗市衛生所也獲公務類團體獎。其中廖惠雅負責兒童常規疫苗與流感疫苗接種業務，落實催注作業外更破獲年初棄嬰案與日前頭份市的虐童案。

苗栗縣18鄉鎮兒童常規疫苗與流感疫苗接種業務由廖惠雅負責，主動將「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」融入預種作業程序，強化第一線工作同仁的警覺性。

她表示，逾期未帶幼兒來接種疫苗家庭的催注作業過程中，以電話、明信片追蹤、家庭訪視等，遇到相當會閃躲的當事人秉持眼見為憑，一定要接觸到小孩並落實疫苗接踵。

就在廖惠雅對個案鍥而不捨的追查下，年初發現1起狠心殺嬰案。今年2月苗栗市1名新生兒未依時程接種疫苗，經訪視，生母聲稱沒生小孩，她蒐集多方事證並通報社政及警方追查，偵破未婚生子小媽媽溺斃嬰兒案。日前頭份市的女嬰也因未施打疫苗，赫然發現女嬰疑遭生父家暴，由社工安排母女至庇護所安置。

廖惠雅表示，家訪通知未接種疫苗的新生兒家庭，也會順便觀察住家環境、經濟等狀況，驚覺有異便第一時間通報相關單位協助。她表示，追查通知新生兒接種疫苗，發現問題更適時提供幫助，其中年初的殺嬰案，她與同事們盡心追查最後得知小嬰兒已死亡，讓她們深感不捨。廖惠雅的耐心與警覺心獲衛福部肯定，獲頒疾管署防疫績優個人獎。

另，承辦苗縣結核病防治業務的許之薰也主動向疾管署提出苗栗縣高風險族群（山地鄉）結核病防治計畫，風雨無阻深入偏鄉逐戶關懷與評估，獲頒疾管署防疫績優個人獎。

苗栗市衛生所則在主任謝美倫帶領下，首創衛生所假日補接種、雲端都治用藥，並增加預防接種人力加強防疫服務、推動流感疫苗接種免下車及到宅服務，獲市民好評外，也勇奪公務類團體獎。

苗栗縣長徐耀昌25日頒獎表揚，嘉勉防疫人員，落實防疫工作，守護縣民的健康。徐耀昌呼籲，公費流感疫苗已於15日起分3階段開打，接種對象為國小到高中職學生和醫事人員。12月8日起接種對象為65歲以上長者及學齡前幼兒，含出生滿6個月至未上小學的幼兒；明年1月1日起針對其他公費對象開打。

(中時 )