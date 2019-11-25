日職公布今年度的最佳九人獎項，太平洋聯盟由西武獅為最大贏家，共有5人入選，其中中村剛也是生涯第7度獲獎，不過王柏融母隊火腿則全「槓龜」。無獨有偶，中央聯盟巨人隊有3名選手獲獎，但阪神虎也無人獲選。

日職年度最佳九人獎項由棒球資深記者投票選出，中央聯盟選出9人，太平洋聯盟則是含指定打擊在內，共選出10人。西武獅老將中村剛也生涯第6次獲選最佳三壘手，含2014年獲最佳指定打擊，生涯共7度獲獎。

日職公布中央聯盟年度最佳九人。（翻攝自NPB推特／鄧心瑜傳真）

而廣島隊鈴木誠也（外野）、巨人隊丸佳浩（外野）、樂天隊淺村榮斗（二壘）都連續4年得獎，而淺村若包含2013年獲選最佳一壘手在內，是生涯第5度得獎。

今年首度獲獎的有巨人隊山口俊（投手）、中日龍高橋周平（三壘）、軟銀隊千賀滉大（投手）、羅德隊荻野貴司（外野）。

其中太平洋聯盟得票率最高的是西武獅捕手森友哉，總票數253票，他獲得了251票，僅有2票投給軟銀隊的甲斐拓也；中央聯盟得票率最高的則是巨人隊游擊手坂本勇人，總票數297票中獲得294票，僅有2票投給中日龍隊京田陽太、1票投給阪神虎大和。

而日職頒獎典禮將在26日舉行，同時將揭曉年度MVP和年度新人王兩大獎。

【完整結果】

＊太平洋聯盟

投 手：千賀滉大（軟銀）

捕 手：森友哉（西武）

一壘手：山川穗高（西武）

二壘手：淺村榮斗（樂天）

三壘手：中村剛也（西武）

游擊手：源田壯亮（西武）

外野手：秋山翔吾（西武）

外野手：吉田正尚（歐力士）

外野手：荻野貴司（羅德)

指定打擊：Alfredo Depsaigne（軟銀）

＊中央聯盟

投 手：山口俊（巨人）

捕 手：會澤翼 （廣島）

一壘手：Dayan Viciedo （中日）

二壘手：山田哲人（養樂多）

三壘手：高橋周平（中日）

游擊手：坂本勇人（巨人）

外野手：鈴木誠也（廣島）

外野手：丸佳浩（巨人）

外野手：Neftali Soto（橫濱DeNA）

(中時電子報)