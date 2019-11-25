冬天的腳步近了！今年來台北101聽Live、嘗胖卡美味、玩文創！台北101今年首度主辦簡單生活節，且突破以往，把原本只有2、3天的音樂活動提升為「2019 Simple Urban+」，以創造城市的101種生活方式為主題，於11月30日至12月8日登場、橫跨2個周末，連續9天在台北101水舞廣場結合跨界市集演出。耶誕佳期將屆，台北101也有北歐風耶誕樹、耶誕禮物屋，假日在4樓廣場也有音樂會。歡迎大小朋友感受愉悅氣氛。

「簡單生活節」不簡單！原是受數位時代影響唱片銷售，盼多提供給音樂人舞台與表演空間，2006年由音樂人張培仁發起的簡單生活節獲得迴響。今年是簡單生活節首度從華山轉移到台北101。創辦人張培仁表示，簡單生活節今年首度在台北101舉辦，希望藉此向世界宣布，年輕人原創已是主流，也希望大家看到年輕人的創意與生命力足以和世界接軌。

今年的簡單生活節，不僅地點換了，節目也升級極了！特別訂下「Simple Urban plus」的主題，是簡單生活節一直以來所強調的『做喜歡的事，讓喜歡的事有價值』的核心精神，就像 Urban Music 的特性，不限一格，可以在生活和音樂中添加不同的元素。

今年的音樂人陣容，包括蔡健雅、陳珊妮等經典實力派歌手，，以及Leo王、9m88、YELLOW等蓄勢待發的音樂界亮眼新生代等多達63組歌手團體即將登場，其中樂團YELLOW主唱黃宣，更於今年甫得金曲獎最佳單曲製作人。本次安排的重磅陣容，將在這九天內日日不間斷，帶來一場又一廠都會限定的新世代流行音樂盛會，華麗呈現城市裡的101種音樂饗宴。

除豐富音樂，現場還有超過100組美食與創作品牌將同步登場。同時台北101與【簡單生活節】團隊更首次邀請9組共18個質感品牌跨界聯手，以「五感」出發，透過工藝、音樂、食物、圖象等媒介，共同創作出多款令人驚豔的原生作品。

適逢耶誕、跨年假期將至，台北101也有濃濃耶誕風！館內可愛破表的【耶誕禮物夢工廠】、【聖誕驚喜倒數月曆小屋】，與運用大量燈光藝術裝置打造而成的【魔幻璀璨水晶大道】、【Winston Wish永恆之諾耶誕亭】、【台北101 Dior聖誕樹】等，而在台北101水舞廣場的【魔幻熊讚胖卡基地】中，還可兌換台北市每年最受歡迎耶誕大使熊讚，歡迎大小朋友來簡單生活節品文創、拍照打卡過耶誕！

【2019 Simple Urban+】-創造城市的101種生活方式。（圖取自Simple Life簡單生活 Facobook）

【2019 Simple Urban+】-創造城市的101種生活方式

時間：11月30日-12月8日

週一-週五：15:00-21:30

週六-週日：11:00-22:00

地點：台北101水舞廣場

(中時電子報)