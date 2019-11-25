韓國女星具荷拉昨（24）日驚傳在家輕生過世，曾和她一起在實境節目《青春不敗》演出的歌手Brown Eyed Girls的成員Narsh與具荷拉因拍攝節目產生好感情，即使節目結束後多年都時常聚會，得知荷拉過世後她也難以接受這個消息。

Narsha（左）與具荷拉（右）。（圖／翻攝自IG）

《青春不敗》在2009年播出第1季，找來當紅女團組成G7，包括「Brown Eyed Girls」Narsha、「T-ara」孝敏、「Secret」善伙、「Kara」具荷拉、「4minute」泫雅、「少女時代」Sunny、俞利。7人和節目組與主持人感情都相當好，在節目結束後10週年都還曾聚會，如今當中的荷拉過世，Narsha就表示：「我還不想相信。」

韓星丁海寅原訂今日舉辦節目發布會，也因具荷拉過世而取消，該節目將在明日播出。（圖／達志影像授權提供）

而具荷拉的過世，也讓投下日韓兩地演藝圈震撼彈，不少藝人都發聲，和取消活動。包含原定今日舉辦記者會的男星丁海寅，原定有節目《丁海寅的步行報告書》的發布會，也宣布取消。女星Soy Kim、河莉秀、女團After School前隊長嘉熙及男星許志雄都有發文哀悼，歌手Crush也宣布延後一週發片。具荷拉的靈堂也從今日台灣時間下午3點到27日三天時間，於江南延世大學的醫療院靈堂弔唁。

(中時電子報)