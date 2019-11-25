弘道老人福利基金會寒冬助老募款計畫開跑，屏東服務處特別企劃感動人心，不僅成功邀集逾900名合計年齡近4萬歲的爺奶23日健走林後四林平地森林園區，還感動到周遭親友也加入健走行列。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會寒冬助老募款計畫開跑，屏東服務處特別企劃感動人心，不僅成功邀集逾900名合計年齡近4萬歲的爺奶23日健走林後四林平地森林園區，還感動到周遭親友也加入健走行列。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會寒冬助老募款計畫開跑，屏東服務處特別企畫感動人心，不僅成功邀集逾900名合計年齡近4萬歲的爺奶23日健走林後四林平地森林園區，還感動到周遭親友也加入健走行列，3公里的路程中可以見到97歲爺爺牽著愛妻的手慢慢走，也能看到四代同堂同行的溫馨畫面。

「可以跟老婆、朋友一起運動，當然要參加！」97歲的許等繼爺爺並不是弘道的服務對象，但他得知訊息後，馬上答應參加還表示要帶上愛妻。他說，他每周二都會騎機車載老婆到內埔鄉隘寮社區照顧關懷據點上課，很感謝據點的朋友與他分享，沒讓他錯過與大家同樂的機會。

而現年81歲的劉林仰阿嬤則患有輕度失智症，年中時還因身體異常的肌無力，導致行動上有所限制，平日多在屋內休息，她雖與大兒子、孫女、曾孫同住，但多在弘道照顧祕書的陪同下，才會到住家附近散步。而弘道健走消息一公布後，她家人馬上報名全家參加。

劉阿嬤的孫女感動地說：「從小是阿嬤照顧我們長大，現在阿嬤的身體越來越退化，不能再像以前常常往外跑，現在難得有這樣的活動，又有專業的照顧祕書陪同，讓我們全家可以放心陪阿嬤一起走出戶外，看到阿嬤開心的笑容，自己也很高興。」

弘道指出，這次健走吸引928人參加，當中90歲以上的長輩有5位、80歲以上121位、65歲以上則有515位，而這個數據不僅代表活動的成功，更是讓大家了解助老服務的重要。

(中時 )