受進口冷凍豬肉衝擊，國內肉豬價跌，連台灣本土種黑豬也受影響，養豬戶呼籲政府應要重視台灣獨有本土種的外銷管道。（謝佳潾攝）

受進口冷凍豬肉衝擊，國內肉豬價跌，連台灣本土種黑豬也受影響，養豬戶呼籲政府應要重視台灣獨有本土種的外銷管道。（謝佳潾攝）

該漲不漲！近月受進口冷凍豬肉衝擊，不僅肉豬（白豬）價格跌，連有獨自銷售管道的台灣本土黑豬也受波及，有養豬戶痛批中盤商冷凍廠惡意藉非洲豬瘟、中美貿易戰等因素，抑制價格從中賺2手，往年選舉年豬價都處穩定微漲，今年卻不漲反跌，實在太沒道理。

台灣本土原生種黑豬全台僅屏東內埔、竹田一帶有在飼養，這種黑豬與市面上常見的肉豬、也就是白豬屬性不同，算是台灣獨有種，所以在賣價或銷路上也不同，但屏東內埔農會毛豬產銷班第三班長徐居正說，此波進口冷凍豬肉的衝擊，黑豬也無法倖免。

他指出，以往年經驗，歲末年終時豬價應要微漲，正常來說，這段時間的價格100公斤至少7000元以上，但現在價格只在6500至6800元間，這非常的不合理。

前班長曾仁德也說，非洲豬瘟爆發加上中美貿易戰開打，美國部分冷凍豬肉輸進台灣，但量並沒有多到會造成價跌，而是能操控價格的冷凍廠一邊買冷凍豬肉一邊低價收購台灣肉豬，待時間到時再釋出從中賺2手。

「有沒有選舉因素介入？」曾立德坦言，每到選舉年就是物價波動年，這是不爭的事實，但過去選舉年豬價都處穩定微漲，今年真的不同，但在全球化的驅動下，跟著世界走比跟選舉走重要，他認同徐居正的理念，台灣能撐過非洲豬瘟，政府就該趁勢向國際推出台灣本土黑豬，打出特色品牌，而不是放任商人欺壓豬農。

(中時 )