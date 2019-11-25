千房2號店進駐漢神本館。（柯宗緯攝）

千房2號店進駐漢神本館。（柯宗緯攝）

日本半世紀歷史的千房大阪燒專門店，繼去年插旗高雄在漢神巨蛋開1號店後，25日2號店也選在同集團漢神百貨B3開幕，雖然店型較小，走的是潮流EXPRESS風格，但推出全新獨家料理，開幕期間限定的奢華海陸丼飯，要擄獲消費者的胃。

千房2號店有日籍師傅進駐，複製1號店台灣經驗管理外，更用最符合、地區獨家定食菜色要讓消費者品嚐更多美食，開幕期間限定的「奢華海陸丼飯」將新鮮大草蝦及安格斯肋眼牛排融合在一起，透過千房傲人的鐵板料理技巧，酥脆的蝦殼、Q彈蝦肉搭配多汁軟嫩的肋眼，巧妙呈現在丼飯定食中， 499元即可享受到原價880元的獨家奢華海陸料理。

業者指出，台灣是千房非常重視的地區之一，此次台灣2號店選擇在漢神本館，除看好亞洲新灣區發展前景外，更因漢神本館年初匯聚國際15大精品的改裝開幕，年底B3F美食、6F家用、7F服飾的改裝開幕，也持續讓銷售業績有亮眼表現，因此不管人潮或是業績表現，都對漢神百貨前景十分看漲。

千房2號店進駐漢神本館。（柯宗緯攝）

(中時 )