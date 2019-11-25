新竹縣以2.2億打造「浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道」，120線近6公里路段的電桿將全部下地。（羅浚濱攝）

縣府將以2億2千餘萬元打造「浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道」，25日由縣長楊文科等人在芎林鄉120線的富林路進行動工典禮，將改善芎林到橫山長5.9公里路面，建構具在地特色的綠色廊帶，預計明年底完工。

縣長楊文科指出，120線近6公里路段完工後，將能改善芎林和橫山之間的行車安全，綠帶美化景觀也能帶動地方觀光和產業發展，特別準備100份象徵工程順利的「小金鏟」，寓意「緊產子」，希望鄉親多多增產報國。

這項工程在國道3號竹林交流道東側的120線富林路，末段銜接橫山鄉台3線，往西可至竹北，往東至內灣、尖石等地，是芎林鄉對外交通很重要的連絡道路。

工務處長林鶴斯表示，現況道路瀝青鋪面老舊，普遍破壞且不夠平整，沿線電桿林立，欠缺植栽綠化，將改善路面、管線和電桿下地及綠美化工程，並施設飛鳳山引導節點及水岸景觀節點各1處。核定總工程經費2億2352萬元，中央補助1億8328.6萬元，地方自籌4023萬餘元。

(中時 )